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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

10 أنواع من الرجال .. ابتعدي عن الارتباط والزواج بهؤلاء

10 أنواع من الرجال
10 أنواع من الرجال ابتعدي عن الارتباط بهم

يُفضّل أن يتم اختيار الشريك الحياة بناءً على القيم والمبادئ الشخصية والتوافق العام. ومع ذلك، هناك بعض السلوكيات أو الصفات التي قد يُفضّل بعض الأشخاص تجنبها عند البحث عن شريك حياة. يُرجى ملاحظة أن هذه القائمة ليست شاملة ولا تشمل جميع الحالات، والاختيار النهائي يعتمد على تفضيلات الفرد. إليك عشرة أمثلة عامة كشف عنها موقع هيلثي :

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10 أنواع من الرجال ابتعدي عن الارتباط بهم

الشخص غير الملتزم: الشخص الذي يظهر عدم الجدية أو عدم الاستقرار في العلاقات العاطفية.

الشخص العنيف أو المسيطر: الشخص الذي يظهر سلوكًا عدوانيًا أو يتحكم بشكل غير صحيح في الشريك.

الشخص الغير محترم: الشخص الذي يعامل الآخرين بانتقاص أو يفتقر إلى الاحترام والأخلاق.

الشخص غير الصادق: الشخص الذي يكذب أو يخفي الحقائق الهامة في العلاقة.

الشخص المتلاعب: الشخص الذي يستغل الآخرين أو يلعب بمشاعرهم لصالحه الشخصي.

الشخص غير المستقل: الشخص الذي يعتمد بشكل كبير على الآخرين للقرارات الحياتية الأساسية.

الشخص غير الناضج عاطفيًا: الشخص الذي يفتقر إلى القدرة على التعامل بنضج مع العواطف والتحديات العاطفية.

الشخص المتجاهل للتوازن: الشخص الذي لا يولي اهتمامًا للتوازن والتعاون في العلاقة.

الشخص غير المستعد للالتزام: الشخص الذي ليس على استعداد للالتزام بعلاقة طويلة الأمد.

الشخص الذي يعاني من إدمان أو مشاكل صحية ونفسية غير معالجة: الشخص الذي يعاني من إدمان مواد مخدرة أو يواجه مشاكل صحية أو نفسية غير معالجة.

مرة أخرى، يُرجى ملاحظة أن هذه القائمة ليست شاملة وأنه يمكن أن تختلف تفضيلات الأفراد وفقًا لظروفهم الشخصية والقيم الشخصية.

الرجال السلوكيات الشخصي العلاقات العاطفية الشخصية الشخص الذي يعاني من إدمان

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