الجدري المائي.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج والوقاية

الجدري المائي (Varicella) هو عدوى فيروسية معديّة تسبب طفح جلدي. وفيما يلي معلومات حول الأسباب والأعراض والعلاج والوقاية من الجدري المائي وفقا لما نشره موقع هيلثي :

أسباب الجدري المائي



يُسبب الجدري المائي فيروس الهربس البسيط من النوع 3، وهو ينتقل عادةً عن طريق الاتصال المباشر مع السوائل الجسدية لشخص مصاب. يمكن أن يتم نقل الفيروس أيضًا عن طريق العطس والسعال أو عن طريق لمس الأشياء الملوثة بالفيروس.

أعراض الجدري المائي



تظهر الأعراض عادةً بعد فترة حضانة تستمر من 10 إلى 21 يومًا بعد التعرض للفيروس. وتشمل الأعراض الشائعة:

طفح جلدي: ظهور طفح جلدي بشكل بثور صغيرة حمراء تتحول إلى بثور مملوءة بالسائل، ثم تجف وتشكل قشور. يمكن أن تظهر هذه البثور في الوجه وفروة الرأس والجسم بشكل عام.

حكة: قد يعاني المصابون بالجدري المائي من حكة شديدة في البثور، مما يمكن أن يسبب احتكاكًا وتهيجًا.

ارتفاع درجة الحرارة: قد يصاحب الجدري المائي ارتفاعًا في درجة الحرارة، وقد تشعر الأطفال بالتعب العام وفقدان الشهية.

علاج الجدري المائي



عادةً، لا يتطلب الجدري المائي علاجًا خاصًا ويمكن أن يتلاشى بمفرده في غضون أسابيع. ومع ذلك، يمكن اتباع بعض الإجراءات لتخفيف الأعراض وتسريع التعافي، مثل:

توفير الراحة: يجب على المصاب بالجدري المائي الحصول على قدر كافٍ من الراحة وتجنب النشاطات الشاقة.

تطبيق كمادات باردة: يمكن استخدام كمادات باردة أو حمامات دافئة لتخفيف الحكة وتهدئة البشرة الملتهبة.

تجنب الحك والتقشير: يجب تجنب خدش البثور أو محاولة تقشير القشور، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى التهاب البثور وترك ندبات.

الأدوية المسكنة: يمكن استخدام مسكنات الألم الموضعية أو العناية بالبشرة لتخفيف الحكة والتهيج. يجب استشارة الطبيب قبل استخدام أي دواء.

الوقاية من الجدري المائي



يلزم اتخاذ بعض الاحتياطات للوقاية من الجدري المائي، وتشمل:

التطعيم: يتوفر لقاح للجدري المائي ويعتبر التطعيم الأكثر فعالية للوقاية من الفيروس. يوصى بتطعيم الأطفال في سن معينة وفحص حالة التطعيم لدى البالغين الذين لم يصابوا بالمرض.

تجنب الاتصال المباشر: يجب تجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المصابين بالجدري المائي حتى يتم شفاؤهم وتجفيف البثور.

النظافة الشخصية: يجب الحرص على غسل اليدين بانتظام باستخدام الصابون والماء الدافئ، وتجنب لمس الوجه باليدين قدر الإمكان.

تغطية الفم والأنف: يجب تغطية الفم والأنف عند العطس أو السعال باستخدام منديل أو الرفعة الركبية للذراع.

مهم جدًا أن تستشير الطبيب في حالة الاشتباه بالإصابة بالجدري المائي لتشخيص وعلاج الحالة بشكل صحيح.