ناقد رياضي: طارق حامد قد يتراجع عن الاعتزال الدولي في حالة واحدة

قال محمد مطاوع، الناقد الرياضي، إن قرار اعتزال طارق حامد دوليا كان مفاجئا لكل الوسط الرياضي، وذلك بعد ساعات قليلة من تألقه مع فريق ضمك السعودي، وإحرازه هدفا في فريقه السابق اتحاد جدة، موضحا أن المقربين من طارق حامد كانوا يعلمون نية اللاعب في اتخاذ هذا القرار، بعد استبعاده من مباراة سيراليون رفقة إمام عاشور وحسين الشحات.

اعتزال طارق حامد دوليا

أضاف "مطاوع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد في برنامج "التاسعة" المذاع من خلال قناة "الأولى"، أن طارق حامد لاعب لا يحب الجلوس على مقاعد البدلاء، ولديه حافز دائم في المشاركة، موضحا أن طارق اتخذ القرار؛ بعدما وصلت له معلومات باستبعاده من كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

ونوه بأن طارق حامد قد يتراجع عن قراره في الاعتزال الدولي؛ في حال احتياج منتخب مصر له، موضحا أن طارق حامد طُولب بأن يعتذر لـ روي فيتوريا، وكذلك حسين الشحات وإمام عاشور، إلا أن اللاعبين يرون أن الأمر طبيعي، ولم تكن هناك أي تجاوزات بالنسبة لهم.

ولفت إلى أن هناك ضغوط من كل المقربين من طارق حامد؛ لإقناعه بالتراجع عن الاعتزال الدولي، وعصام الحضري الحارس التاريخي لمنتخب مصر يرفض اعتزاله، وأن يستمر في الفترة المقبلة.