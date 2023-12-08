مش دايمة .. الحضري يوجه رسالة مثيرة لـ طارق حامد بعد اعتزاله دوليا

وجه عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق، رسال مهمة إلى طارق حامد لاعب ضمك السعودي عقب إعلانه اعتزاله اللعب دوليا اليوم الجمعة.

وقال الحضري عبر صفحته الرسمية على فيس بوك :"مش موافقك يا طارق في قرار اعتزالك ، انت لاعب كبير ولازم تتمسك بتمثيلك لبلدك وخدمتك لها ولازم تعرف ان اللاعب هو اللي باقي لبلده وأي حد تاني مش دايم".

" src=" ">

وكان قد أعلن اللاعب طارق حامد الاعتزال اللعب دوليًا مع منتخب مصر اليوم الجمعة.



وقال طارق حامد عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "على مدار عشر سنوات، تشرفت بتمثيل منتخب بلدي الحبيب مصر، اليوم، أعلن اعتزالي الدولي بعد مسيرة طويلة أفتخر بها، أشكر كل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية التي تشرفت بالعمل معها، وأتمنى لزملائي كل التوفيق فيما هو قادم.. والآن، سأعود لصفوف الجماهير كمشجع عاشق ومحب لمنتخب بلدي".