أبرزها آل نهيان.. 3 عائلات عربية تتصدر قائمة الأغنى في العالم

من عائلة هيرمس إلى أفردا العائلة المالكة في الخليج تصدرت 3 عائلات عربية لقائمة أغنى عائلات في العالم وذلك وفقا لما نشره وكالة "بلومبرج" خلال الساعات القليلة الماضية وقيامها في الوقت نفسه بعمل ترتيبا جديدا وذلك لأغنى العائلات في العالم وذلك خلال العام الحالي 2023.

1-عائلة ال نهيان

وتأتي عائلة آل نهيان الحاكمة في أبوظبي في المركز الأول وذلك بين أغنى العائلات. ، يمثل عائلة آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان ، وذلك في تصنيف أغنى العائلات في العالم وذلك لعام 2023، وقدرت ثروته بـحوالي 305 مليارات دولار.

2-عائلة والتون

2- أما عن المركز الثاني فتأتي عائلة والتون، وهي التي تمتلك سلسلة متاجر "وول مارت" وتقدر ثروتها بحوالي 259.7 مليار دولار وفقا لتصنيف "بلومبرج"

3- عائلة هرمس

على الجانب الآخر أما المركز الثالث فتحتله عائلة هرمس، والتي قد قامت بتأسيسها دار أزياء "هرمس" وما زالت تمتلكها حتي الآن ، وتقدر ثروة عائلة هرمس حوالي 150.9 مليار دولار.

أغنى عائلات في العالم

4-عائلة مارس

أما في المركز الرابع فقد جاءت عائلة مارس والتي تعد مالكة لشركة "مارس" لصناعة الحلويات.

5-عائلة آل ثاني

أما عن المركز الخامس فقد حصلت عليه عائلة آل ثاني و التي تتولى السلطة في قطر،

يجب الانتباه إلى أن التصنيف يشمل أيضا الأسرة الحاكمة في السعودية، وعائلة آل سعود و التي تمتلك حوالي 69% من أسهم شركة الإعلام "طومسون رويترز"، وعائلة تومسون، بالإضافة إلى ذلك، ضمت القائمة عائلة بريتزكر التي تمتلك سلسلة فنادق حياة، وعائلة مولير التي تمتلك سلسلة سوبرماركتات "أوشان".