مقطع فيديو للجدة الفلسطينية يثير أحزان رواد السوشيال ميديا

صاحبة مقولة عمري أكبر من إسرائيل

أثار مقطع فيديو الكثير من الحزن لدى رواد السوشيال ميديا بعد تداوله على نطاق واسع خلال الساعات الماضية ليحظى بملايين المشاهذات عبر تطبيق التيك توك

فقد وثق مقطع الفيديو الجدة هادية نصار صاحبة مقولة "عمري أكبر من إسرائيل" مع الناشط صالح الجعفراوي الذي صورها في مستشفى الشفاء مع بداية القصف الإسرائيلي لقطاع غزة وظل يحكي معها عن عن عمرها لتؤكد أنها من مواليد عام 44 إلا أن ما جاء مفجع خلال الساعات الماضية هي رسالة من جيران الجدة للناشط صالح الجعفراوي تؤكد إن قناصاً إسرائيلياً وجه سلاحه صوبها ليقتلها أثناء أثناء وقوفها أمام منزلها في قطاع غزة

يمكنك مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي

https://www.tiktok.com/@bahi4731/video/7309914058226961696?_r=1&_t=8hzoQNZxDOA