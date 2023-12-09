انكماش التضخم في الصين بأسرع وتيرة منذ 3 سنوات

انكمشت أسعار المستهلكين في الصين بأسرع وتيرة في 3 سنوات خلال نوفمبر ، كما تعمق الانكماش في أسعار المنتجين، بما يشير إلى تنامي الضغوط الانكماشية في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الصادرة انكمش مؤشر أسعار المستهلكين في الصين 0.5% على أساس سنوي وشهري.

وتعد وتيرة انكماش أسعار المستهلكين في الصين على أساس سنوي هي الأكبر منذ نوفمبر 2020، كما أن تلك المستويات أعلى من تقديرات المحللين التي توقعت انكماشاً بنحو 0.1% على أساس شهري وسنوي.

وعلى الرغم من تأرجح أسعار المستهلكين في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم على حافة الانكماش في الأشهر الأخيرة الماضية، صرح محافظ بنك الشعب الأسبوع الماضي بأنه من المتوقع ارتفاع التضخم.

انكماش متواصل لأسعار المنتجين

أما على صعيد مؤشر أسعار المنتجين، فانكمشت الأسعار أيضاً وللشهر الـ14 على التوالي وذلك بنحو 3%، ومقارنة بانخفاض بنسبة 2.6% في أكتوبر، كما أنها أسرع وتيرة منذ أغسطس .

أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن الأسعار ستنكمش بنسبة 2.8%.

وعانى اقتصاد الصين من عدة أوجه من الرياح المعاكسة هذا العام، بما في ذلك تراكم الديون الحكومية المحلية، وسوق الإسكان المتداعي، وضعف مستويات الطلب محلياً وخارجياً.

كما أصدرت وكالة موديز تحذيراً بخفض تصنيف الصين، مؤكدة أن تكاليف إنقاذ الحكومات المحلية والشركات المملوكة للدولة ستضغط على الاقتصاد.