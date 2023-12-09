بـ لون عصري جذاب.. موتورولا تطلق إصدارا مميزا من هاتف Razr 40 Ultra

قامت شركة موتورولا Motorola، مؤخرا بتوسيع لوحة الألوان الخاصة بها للهواتف الذكية Razr 40 Ultra وEdge 40 Neo، حيث قدمت إصدار بلون مميز يطلق عليه اسم Peach Fuzz، وهو لون شركة Pantone لعام 2024.

وعلى الرغم من طرح اللون الجديد، إلا أن أسعار ومواصفات الهواتف الذكية لم تتغير أيضا، وسيتم طرحها في أسواق محددة على مستوى العالم ومن المقرر أن يتم شحنها اعتبارا من 12 ديسمبر، مع إطلاق محتمل في أسواق الهند.

مواصفات هاتف موتورولا Razr 40 Ultra

وبالنسبة لمواصفات هاتف موتورولا القابل للطي Razr 40 Ultra، فهو يتميز بشاشة مرنة قابلة للطي من نوع pOLED بقياس 6.79 بوصة، بدقة FHD +، تدعم معدل تحديث مرتفع يبلغ 165 هرتز في الثانية، إلى جانب شاشة خارجية كبيرة على اللوحة الخلفية، يبلغ حجمها 3.6 بوصة من نوع pOLED مع معدل تحديث 144 هرتز في الثانية، ومحمية بواسطة زجاج من نوع Gorilla Glass 7.

Razr 40 Ultra

ويعمل هاتف موتورولا Razr 40 Ultra بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1، ويأتي مقترنا مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 512 جيجابايت للتخزين الداخلي.

ويتمتع هاتف موتورولا Razr 40 Ultra، بكاميرا خلفية مزدوجة تضم مستشعر رئيسي يدعم تقنية التثبيت البصري OIS بدقة 12 ميجابكسل مقترنا بعدسة للتصوير الماكرو بدقة 13 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وزودت موتورولا هاتفها القابل للطي بمكبرات صوت استريو مزدوجة مع Dolby Atmos.

Razr 40 Ultra

ويحزم هاتف موتورولا Razr 40 Ultra، بطارية تبلغ قوتها 3800 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، من ناحية البرامج، يتم تشغيل الهاتف بنظام Android 13 مع ميزة Ready For الخاصة بالعلامة التجارية.

ويتوفر هاتف موتورولا Razr 40 Ultra، للبيع في الولايات المتحدة مقابل سعر يبدأ من 700 دولار (أي ما يعادل 21.648 جنيه مصري).