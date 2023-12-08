هواتف ذكية جديدة تغزو الأسواق في ديسمبر.. مواصفات

من المقرر أن تكشف العديد من العلامات التجارية الشهيرة النقاب عن أحدث وأروع موديلاتها خلال شهر ديسمبر الجاري، مع مجموعة من الميزات الجديدة والتكنولوجيا المتطورة، يمكن للمستهلكين أن يترقبوا مجموعة رائعة من الهواتف الذكية للاختيار من بينها خلال هذا الشهر.

وفي هذه المقالة، سوف نتعمق في بعض الإصدارات الأكثر توقعا والتي سيتم إطلاقها خلال هذا الشهر، وفقا للتقارير الرسمية.

هواتف ذكية في شهر ديسمبر

من المتوقع أن تصل ثلاثة إصدارات جديدة إلى الأسواق في الأيام القليلة المقبلة، حيث سيتم الإعلان عن الهواتف المرتقبة ضمن العلامات التجارية الصينية من بينها فيفو وريلمي وiQOO.

1. هاتف فيفو iQOO 12:

ومن المقرر إطلاق iQOO 12 في الهند يوم 12 ديسمبر، سيتم الإعلان عنه رسميا في حدث مباشر على اليوتيوب.

وكانت فيفو قد أطلقت iQOO 12 في الصين في نوفمبر، تليها جنوب شرق آسيا مؤخرا، وبالنسبة لمواصفاته، يأتي الهاتف مزودًا بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 Gen 3، ويتميز بشاشة من نوع OLED بقياس 6.78 بوصة، وبدقة 1.5K تدعم معدل تحديث 144 هرتز، وكاميرا ثلاثية بدقة 50 + 50 + 64 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Funtouch OS 14 المستند على Android 14، وتصنيف IP64، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير، ودعم الشحن السلكي بقدرة 120 وات.

iQOO 12

2. سلسلة فيفو Vivo S18:

من المقرر أن يتم إطلاق سلسلة Vivo S18 رسميا في الصين في 14 ديسمبر، سيتم الإعلان عنها في بث مباشر على منصة بث الفيديوهات الصينية الرائدة.

وبحسب التسريبات والإعلانات التشويقية، فإن تشكيلة Vivo S18 ستتكون من ثلاثة نماذج، وهي Vivo S18، وVivo S18 Pro، وVivo S18e، سيتم تشغيل الأول بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 7 Gen 3 والثاني بمعالج ميدياتك Dimensity 9200 Plus.

وسيصل الإصدار Pro، مع كاميرا رئيسية مزودة بمستشعر سوني IMX920 بدقة 50 ميجابكسل، وسيتم إقران هذا المستشعر بوحدة Samsung JN1 فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا مقربة Sony IMX663 2x بدقة 12 ميجابكسل، وسيستمد الهاتف الطاقة من بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة ويدعم الشحن السلكي بقوة 80 وات.

سلسلة Vivo S18

3. هاتف ريلمي Realme C67 5G:

سيظهر هاتف ريلمي Realme C67 5G لأول مرة في الهند في 14 ديسمب، سيتم الكشف عنه في بث مباشر على اليوتيوب.

وتبعا للمعلومات المتوفرة، سيأتي الهاتف بتصميم ذو إطار مسطح.،سيكون أنحف هاتف ذكي 5G في فئته وسيدعم الشحن بقوة 33 وات.

ومن المتوقع أن يتم تشغيل الجهاز بواسطة معالج ميدياتك الرائد Dimensity 6100 Plus، وسيكون متاحا بخيارات اللون الأخضر والأسود.