جيبوتي تستضيف قمة الإيجاد لبحث الأزمة السودانية

تعقد اليوم السبت 9 ديسمبر 2023، قمة دول الإيجاد في جيبوتي لبحث تطورات الأزمة السودانية المستمرة منذ منتصف أبريل الماضي.

وتحظى القمة باهتمام دولي كبير، حيث يحضر المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي مايك هامر، وتأتي القمة بعد تعثر مفاوضات جدة التي تقودها السعودية والولايات المتحدة.

وعادت الأزمة السودانية، إلى مظلة "إيجاد" بعد جولة رئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان، إلى كينيا وإثيوبيا وجيبوتي، حيث التقى قيادات الدول الثلاث خلال الأسبوعين الماضيين، في إطار حلحلة الأزمة السودانية.

وكان البرهان رفض وساطة الرئيس الكيني وليام روتو، في يوليو الماضي بعد اتهامه بدعم قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، التي تقاتل الجيش السوداني منذ منتصف أبريل الماضي، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب السوداني.