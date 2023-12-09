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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الإيراني يقترح حل القضية الفلسطينية بإجراء استفتاء بين السكان الأصليين

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، أن الحل السياسي في فلسطين هو إجراء استفتاء للأمم المتحدة بين السكان الأصليين، بما في ذلك المسيحيين والمسلمين واليهود.

أكد وزير الخارجية الإيراني، خلال مباحثات هاتفية مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، استمرار قتل المدنيين والنساء والأطفال في غزة والضفة الغربية، وشدد على ضرورة أن يولي المجتمع الدولي اهتماما خاصا بهذه القضية المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان، بحسب ما أوردته وكالة "مهر" الإيرانية.

وأشار عبد اللهيان إلى العلاقات الثقافية والتاريخية بين إيران وألمانيا، وقال إن الاحترام المتبادل والتركيز على المصالح المشتركة ضروريان للحفاظ على العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات، وفي هذا الصدد وفي هذا الإطار، ترحب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتوسيع العلاقات بين طهران وبرلين.

من جانب آخر، شددت وزيرة خارجية ألمانية فيما يتعلق بالتطورات في فلسطين، على ضرورة عدم توسيع نطاق الأزمة، وقالت إن أزمة غزة لا يمكن حلها إلا في ظل الحلول السياسية.

وفي حين أوضحت بيربوك ضرورة مراعاة مبادئ القانون الإنساني الدولي، قالت إن ألمانيا تريد مساعدة إيران لخفض التوترات في المنطقة.

وناقش الطرفان في هذا الاتصال بعض القضايا القنصلية، مشددين على أهمية الحفاظ على قناة الحوار بما يساعد على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

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