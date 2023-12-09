مصدر بالمنتخب ينفي ضم لاعبين جدد للقائمة في أمم افريقيا

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، موقف فيتوريا من ضم لاعبين جدد للمنتخب.

وكتب أحمد حسن: “مصدر داخل المنتخب فيتوريا لن يضم وجوه جديدة في قائمة المنتخب في أمم افريقيا”.

وأكد البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، أن مواطنه روي فيتوريا مدرب منتخب مصر ليس له دخل مطلقا بتعاقده مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، ليس مسئولا عن التعاقد معه، وهو صديق شخصي لي، ولم يصلني أي اتصال منه قبل التعاقد مع اتحاد الكرة المصري وعندما كنت في اليونان، قمت بالتحدث مع المسئولين والاعلاميين، والطبيعي أن اتحدث دائمًا مع البرتغاليين من نفس جنسيتي، ولكن تم توقيع العقد مع مسئولي اتحاد الكرة المصري".