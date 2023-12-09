تجديد حبس المتهمين بحيازة أسلحة نارية وذخائر في القليوبية

جدد قاضي المعارضات بالقليوبية حبس 22 متهما 15 يوما على ذمة التحقيق بعد ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة لهما.

وكان قطاع الأمن العام قد شن عدة حملات أمنية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن القليوبية استهدفت العناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة والخارجين عن القانون بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقي اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارا من قطاع الأمن العام يفيد بشن عدة حملات أمنية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات بالمديرية، في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة.

واستهدفت الحملة دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (21 قضية بإجمالي 22 متهما) وبحوزتهم (كميات من المواد المخدرة "الحشيش، الهيروين، الآيس، الهيدرو، كمية من الأقراص المخدرة - فرد خرطوش - طلقات نارية - سلاح أبيض) وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بحبس المتهمين.