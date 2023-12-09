عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مسن سقط من علو في القليوبية

جثة
جثة

تكثف مباحث القليوبية جهودها لكشف غموض وفاة مسن لقى مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوطه من علو بدائرة مركز شرطة شبين القناطر فى محافظة القليوبية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وقررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثة لمعرفة سبب الوفاة وسؤال أهليته وشهود الواقعة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بورود إشارة من المستشفى بوصول "ع .ع. ا." 70 سنة، جثة هامدة إثر سقوطه من علو.

وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وبسؤال شهود الواقعة أفادوا بأن المتوفى سقط من علو وتم التحفظ على الجثة. وتحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بانتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثة لمعرفة سبب الوفاة وطلبت تحريات مباحث المركز حول الواقعة والتصريح بالدفن.

القليوبية مباحث القليوبية مركز شرطة شبين القناطر شرطة شبين القناطر شبين القناطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

تحرك عاجل من إدارة الأهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد.. تفاصيل

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

بيان عاجل من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

أول تعليق من إيران على الفيتو الأمريكي لمنع وقف إطلاق النار بغزة

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

وفاة ملحن شهير تعاون مع عمرو دياب وتامر عاشور

موضوعات متعلقة

عامل يتخلص من حياته بسبب تراكم الديون بالقليوبية

منى زكي تواسي زوجها بعد وفاة شقيقه.. شاهد

أهالي بنها يشاركون في جنازة شقيق الفنان أحمد حلمي

الحزن يسيطر على أسرة شقيق الفنان أحمد حلمي عقب دفنه ببنها

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي وبوتين يؤكدان أهمية مواصلة التحرك الجاد لوقف إطلاق النار في غزة

منتجات إستراتجية تعرض لأول مرة.. مشاركة مميزة للإنتاج الحربى في EDEX 2023

هيئة الدواء توضح أهمية فيتامين ب 12 «كوبالامين»

12 مليار دولار.. مبلغ ضخم ينعش خزينة مصر وإعلان سار بشأن الدولار

حقيقة خلافها مع أنغام وغضب رانيا يوسف.. أسما إبراهيم تكشف أسرار برنامجها

تعرف على آليات تلقي النيابة الإدارية لشكاوي المواطنين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتجنب الإغماء المفاجئ.. جمال شعبان يكشف عن الوصايا العشر لمرضى الضغط المنخفض

برقم غير متوقع.. سعر فستان الإعلامية أسماء إبراهيم في دبي يثير الجدل

بملابس كاجوال.. مي عمر تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

إصابات خطيرة| مرض يصيب العين يضرب جنود جيش الاحتلال.. الحكاية من أولها

فيديو

بعد إجراء فحوصات طبية.. قاضي الرحمة يكشف خبرًا حزينًا لمتابعينه

خربشة الوش مفيهاش معلش.. طبيبة تكشف عن مرض نهايته الموت.. فيديوجراف

خلال زيارته للسعودية.. بوتين يقع في خطأ فادح ومحمد بن سلمان يتدخّل| «فيديوجراف»

بوادر أزمة بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب حسين الشحات.. ماذا جري/فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ