مصرع مسن سقط من علو في القليوبية

تكثف مباحث القليوبية جهودها لكشف غموض وفاة مسن لقى مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوطه من علو بدائرة مركز شرطة شبين القناطر فى محافظة القليوبية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شبين القناطر العام وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وقررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثة لمعرفة سبب الوفاة وسؤال أهليته وشهود الواقعة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، بورود إشارة من المستشفى بوصول "ع .ع. ا." 70 سنة، جثة هامدة إثر سقوطه من علو.

وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وبسؤال شهود الواقعة أفادوا بأن المتوفى سقط من علو وتم التحفظ على الجثة. وتحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بانتداب أحد الأطباء الشرعيين لمناظرة الجثة لمعرفة سبب الوفاة وطلبت تحريات مباحث المركز حول الواقعة والتصريح بالدفن.