عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: لجان الضبطية القضائية تلاحق الكيانات الوهمية في الإسكندرية

الدكتور أيمن عاشور
الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مركز جارتن" والكائن مقرها في (41 شارع النبي دانيال - بمحطة الرمل - الطابق الأول - محافظة الإسكندرية)، والتي تقوم بتدريب طلاب بأقسام (التمريض - الإسعافات الأولية - الصحة النفسية - التحاليل الطبية - رياض الأطفال - الموارد البشرية - السياحة والفنادق - الإعلام والصحافة - إدارة الأعمال - السكرتارية - أساسيات التدريس - المساحة - الحاسب الآلي - اللغة الإنجليزية)؛  لمنح شهادات جامعية دون الحصول على تصاريح أو موافقات من الجهات الرسمية بالدولة تتيح لها مزاولة نشاط تعليمي أكاديمي.

txt

طب أسنان الإسكندرية تستقبل أساتذة من جامعة برشلونة الإسبانية

txt

التربية الرياضية للبنين جامعة الإسكندرية تنظم ندوة طلابية بالتعاون مع حياة كريمة

وخاطب الدكتور أيمن عاشور السيد اللواء محافظ الإسكندرية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى، كما خاطب الدكتورأيمن عاشور وزير التموين والتجارة الداخلية لإعمال شأن الوزارة نحو المنشأة المذكورة.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وقال الدكتورعادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها 

الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى مركز جارتن غلق المنشأة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

تحرك عاجل من إدارة الأهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد.. تفاصيل

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

بيان عاجل من حماس بعد فيتو أمريكا بمجلس الأمن ضد وقف إطلاق النار

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

أول تعليق من إيران على الفيتو الأمريكي لمنع وقف إطلاق النار بغزة

وفاة ملحن شهير تعاون مع عمرو دياب وتامر عاشور

موضوعات متعلقة

إجراء عمليات قلب معقدة للأطفال مجانا بمستشفيات جامعة عين شمس

مدينة الأبحاث تنظم ملتقى للمشروعات المتنافسة على التأهل للمعرض الدولي بأمريكا

تشكيل لجنة لوضع ضوابط تداول وإدارة المخلفات الخطرة بالجامعات والبحث العلمي

رئيس جامعة سيناء: المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية واجب وطني

ترشيحاتنا

4 جثث.. «صدى البلد» يكشف تفاصيل مفاجئة في جريمة مهندس دار السلام

تعاون بين وزارة الاتصالات والهيئة الوطنية للانتخابات لتقديم الدعم التقنى

الرئيس السيسي وبوتين يؤكدان أهمية مواصلة التحرك الجاد لوقف إطلاق النار في غزة

منتجات إستراتجية تعرض لأول مرة.. مشاركة مميزة للإنتاج الحربى في EDEX 2023

هيئة الدواء توضح أهمية فيتامين ب 12 «كوبالامين»

12 مليار دولار.. مبلغ ضخم ينعش خزينة مصر وإعلان سار بشأن الدولار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جون ميلتون.. كيف تناول خلق العالم في الفردوس المفقود

لتجنب الإغماء المفاجئ.. جمال شعبان يكشف عن الوصايا العشر لمرضى الضغط المنخفض

حقيقة خلافها مع أنغام وغضب رانيا يوسف.. أسما إبراهيم تكشف أسرار برنامجها

برقم غير متوقع.. سعر فستان الإعلامية أسماء إبراهيم في دبي يثير الجدل

فيديو

بعد إجراء فحوصات طبية.. قاضي الرحمة يكشف خبرًا حزينًا لمتابعينه

خربشة الوش مفيهاش معلش.. طبيبة تكشف عن مرض نهايته الموت.. فيديوجراف

خلال زيارته للسعودية.. بوتين يقع في خطأ فادح ومحمد بن سلمان يتدخّل| «فيديوجراف»

بوادر أزمة بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب حسين الشحات.. ماذا جري/فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ