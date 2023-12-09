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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع استعدادات مركز السيطرة المسئول عن بث مباشر للانتخابية الرئاسية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

واصل الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، متابعاته لجاهزية مركز السيطرة الموحد بديوان عام المحافظة المتصل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ، ضمن الاستعدادات الخاصة  لبدء انطلاق أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024 ،غدا  الأحد       

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وتابع المحافظ "اليوم"، تدريب واستلام رؤساء القرى أجهزة البث المباشر ، لبدء المتابعة الميدانية  من أمام اللجان " صباح الأحد" ، حيث سيتم إجراء بث مباشر متصل بشاشات مركز السيطرة للمتابعة الجيدة لسير العملية الانتخابية من أمام اللجان ، للعمل بأقصى سرعة على تذليل أية معوقات قد تطرأ والتأكد من ضمان استمرار توافر كافة التيسيرات اللازمة لانتظام إجراء العملية الانتخابية.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظة قد أتمت استعداداتها لتوفير كافة التسهيلات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية ، من حيث تجهيز مقار اللجان الانتخابية واللجان العامة وتزويدها بكافة مستلزمات العملية الانتخابية ، حيث تم تخصيص 9 لجان عامة و497 لجنة فرعية داخل 450 مقر  انتخابي ، بجانب تخصيص 4 لجان للمغتربين العاملين داخل المحافظة للإدلاء بأصواتهم.

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