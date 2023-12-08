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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل أوقاف بني سويف: الإيجابية عطاء وشعور بالمسؤولية تجاه الوطن

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكدالدكتورعبدالرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف،أن الإيجابية عطاء وجهد وعمل وشعور بالمسؤولية تجاه الوطن والدين والمجتمع، مشيراً إلى تعدد وتنوع مظاهر الإيجابية الجادة في كل ما يخدم المجتمع ويؤدي إلى بناء الوطن والحفاظ علي أمنه واستقراره وتقدمه ، سواء كان ذلك بالدفاع عنه أو بالعمل والإجادة والإتقان أو التكافل والتراحم بين أبناء الوطن الواحد والمشاركة الجادة في كل قضايا الوطن مع التحلي بأقصى درجات الأمانة في تقديم كل ما من شأنه رفعة الوطن وفق ما يمليه الضمير الوطني الحر على كل وطني شريف محب ومنتمي لبلده
جاء ذلك خلال أداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف

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تناولت خطبة الصلاة موضوع"الإيجابية "،أشار خلالها وكيل الأوقاف  إلى أن المولى عزوجل  قد خلق كل شئ وسخره لمنفعة الإنسان  ليكون فعالاً  وإيجابياً في كل الأوقات والظروف،وهو فرض وواجب ومن سنن الكون والحياة  لايُعفى منه حتى المرضى والضعفاء "كلُ حسب طاقته واستطاعته"، مستشهداً ببعض ما ورد في آيات من القرآن الكريم ، التي تؤكد على هذا المفهوم وتلك القيمة ، ضارباً المثل بقصص وسير الأنبياء والصالحين والصديقين التي نتعلم منها الأخذ بالأسباب والتوكل والعمل، وأن  مرد وأثر تلك الأعمال ونتائجها فهي إلى  لله سبحانه وتعالي  

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