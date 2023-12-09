بسام راضي: انتخاب مصر بالإجماع عضواً بالمجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي

أوضح بسام راضي سفير مصر في روما ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة فى إيطاليا المسؤولة عن الأمن الغذائي والمساعدات الإنسانية ان هناك ادراك متنام كبير من المجتمع الدولي للدور الانساني النبيل الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي بالحرص على امداد قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية سواء من مصر أو من خارجها من خلال استقبال المساعدات عبر كل من مطار وميناء العريش، حيث تم اليوم انتخاب مصر بالإجماع عضواً بالمجلس التنفيذي لأكبر منظمة مساعدات إنسانية في العالم وهو برنامج الغذاء العالمي WFP بالعاصمة روما لمدة عامين، وذلك تعبيراً عن تقدير المنظمات الأممية في روما للدور الانساني وجهودها في الأزمات الإقليمية، خاصة الأزمة الإنسانية في غزة.

أضاف السفير بسام راضي أن انتخاب مصر لعضوية المجلس التنفيذي رفيع المستوى يأتي أيضاً في أعقاب زيارة المديرة التنفيذية للبرنامج إلى مصر الشهر الماضي ا سيندى ماكين، وتشرفها بلقاء السيد رئيس الجمهورية اتصالاً بالجهود المبذولة لتيسير تمرير المساعدات الإنسانية التي يقدمها البرنامج إلى قطاع غزة، حيث حرصت المديرة التنفيذية على الاعراب بشكل رسمي ومتكرر في عدة مناسبات عن تقدير وشكر البرنامج للدور المحوري الذي تقوم به مصر تجاه الأزمة الإنسانية في غزة.



الجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي يعد الهيئة الأعلى فيما يتعلق باتخاذ القرارات واعتماد الخطط والمشروعات التي يقوم برنامج الغذاء العالمي بتنفيذها حيث سبق وأن اعتمد المجلس التنفيذي في يونيو الماضي الخطة الاستراتيجية القطرية للبرنامج في مصر لمدة خمس سنوات وبقيمة إجمالية حوالي ٤٣١ مليون دولار.