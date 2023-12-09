بكاميرا 50 ميجابكسل.. موتورولا تطلق موبايل شبابي بإمكانات جبارة

كشفت شركة موتورولا Motorola، عن هاتفها الجديد Motorola Edge 40 Neo، الذي يأتي بخصائص فريدة وأداء مميز، والذي تستهدف به مستخدمي الفئة المتوسطة بمميزات تشبه الهواتف الرائدة.

سعر ومواصفات موتورولا ايدج 40 نيو

وبحسب ما ذكره موقع "techadvisor"، يتميز هاتف موتورولا الجديد Motorola Edge 40 Neo، بشاشة من نوع P-OLED، يبلغ قياسها 6.55 بوصة، بدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 144 هرتز في الثانية، مع دعم ألوان 10 بت وHDR10+.

وتتميز شاشة هاتف Motorola Edge 40 Neo، بمعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 360 هرتز وذروة سطوع تبلغ 1300 شمعة في المتر المربع، كما تحتوي على قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفلها للقياسات الحيوية والمصادقة البيومترية، وتتميز الشاشة بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 3.

Motorola Edge 40 Neo

ويتمتع هاتف Motorola Edge 40 Neo، بكاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري OIS، متصلة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، تدعم مجال رؤية 120 درجة، ويضم الهاتف كاميرا إمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Motorola Edge 40 Neo

ويتم تشغيل هاتف موتورولا Motorola Edge 40 Neo، بواسطة معالج من نوع Dimensity 7030، والمطور من قبل شركة ميدياتك بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويقترن بمعالج رسوميات قوى من نوع Mali-G610 MC3.

Motorola Edge 40 Neo

ويقترن هاتف موتورولا Motorola Edge 40 Neo، بسعة 8 أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ويعمل الهاتف الذكي بنظام التشغيل Android 13.

Motorola Edge 40 Neo

ويحزم هاتف موتورولا Motorola Edge 40 Neo، بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقدرة 68 وات، ووفقا للشركة يتم شحن البطارية من 0 إلأى 50% في غصون 15 دقيقة فقط.

Motorola Edge 40 Neo

وتشتمل بقية ميزات الهاتف الذكي على مكبرات صوت استريو مع ضبط Dolby Atmos ودعم تقنية NFC وتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار ومنفذ شحن من نوع USB-C.

Motorola Edge 40 Neo

ويتوفر هاتف Motorola Edge 40 Neo، للبيع بسعر 490 دولار (أي ما يعادل 15.134 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 12 + 256 جيجابايت.