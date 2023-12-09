وزير الخارجية الأردني: العالم يعاني من إنكار الحق الفلسطيني

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم السبت، أن الحرب التي تمارس على قطاع غزة تسببت بإبادة جماعية لسكان القطاع، وأسفرت عن دمار حقيقي في البنية التحتية المدنية الأمر الذي سيزيد من معاناة المدنيين والتضييق عليهم.

وأضاف وزيرالخارجية الأردني خلال استقباله مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، لويزا اميتسبيرج، في العاصمة عمان، أن العالم اليوم يعاني من الإنكار للحق الفلسطيني وعدم الإلتفات لجهود السلام، الأمر الذي سينعكس سلبا على العالم بأسره، مؤكداً ان استمرار الحرب سيشعل المنطقة برمتها، بحسب ما أوردته صحيفة "الدستور" الأردنية.

وقال الصفدي إن الأردن يمر بضائقة اقتصادية نتيجة عدة عوامل أبرزها ملف اللاجئين الذي شكل ضغطا كبيرا على موارد المملكة، وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي الالتزام بتعهداته الأخلاقية للدول المستضيفة للاجئين.

وأشار إلى أن الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، يطالب بشكل مستمر وقبل الحرب بضرورة الحل السلمي الذي يقوم على أساس حل الدولتين بوصفه الضامن لحق الأشقاء الفلسطينيين.

من جهتها عبرت المفوضة الألمانية لويزا اميتسبيرج عن عمق العلاقات بين الأردن وألمانيا، مثمنة جهود الأردن في تقديم وتوفير الدعم للاجئين ورعايتهم.

وقالت إن الملك عبد الله الثاني يجسد صوت العقل والمنطق والحكمة في سعيه المستمر لأمن المنطقة واستقرارها، لافتة أن الأردن شريك أساسي في المنطقة ويدير ملف رعاية اللاجئين بجهود عظيمة.

وأكدت على ضرورة وقف الحرب على غزة والعودة إلى الحل السلمي لينال الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته على أساس حل الدولتين،

وشددت على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة للقطاع وضرورة العمل على فتح معابر آمنه لادخال المساعدات، وختمت بالتأكيد أن من حق الشعب الفلسطيني العيش بسلام.