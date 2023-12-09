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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

اجتياز دفعة جديدة من جامعة قواندونغ الصينية لدورة اللغة العربية لغير الناطقين بها

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

شهدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، اجتياز دفعة جديدة من الطلاب الوافدين من جامعة قواندونغ الصينية لدورة اللغة العربية لغير الناطقين بها، وذلك في إطار التعاون المثمر بين كلية الألسن - ممثل في قسم اللغة العربية وجامعات صينية عدة تحت رعاية الدكتورة  سلوى رشاد، عميد كلية الألسن، وإشراف الدكتور  ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة يمنى صفوت، وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة، وبإشراف الدكتورة أميمة عبد الرحمن المشرفة على بعثة الطلاب ورئيسة قسم اللغة العربية السابقة.

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وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية أن دورة تعليم الطلاب الصينيين قد استمرّت ثلاثة شهور من خلال محاضرات مكثفة نظرية  وتطبيقية باستخدام كافة الوسائل والنظريات الحديثة،  وتحت إشراف أساتذة متخصصين في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، كما قام الطلاب بأنشطة مختلفة إلى جانب محاضراتهم، فقد قاموا بنشاط التبادل الثقافي والمحادثة مع الطلاب المصريين بقسم اللغة الصينية ضمن نشاط معهد كونفوشيوس كما قاموا بزيارات سياحية لكثير من المعالم الأثرية والسياحية المصرية، وزيارة العديد من المدن المصرية والاشتراك في بعض قوافل التطوع لبعض القرى.

وفي نهاية الاحتفال تم تسليم الطلاب شهادات الحصول على الدورة بحضور جميع الأساتذة المشاركين في الدورة.

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