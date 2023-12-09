مد فترة التقديم للمشاركة بملصق بحثي في مؤتمر مشروع الاقتصاد الأخضربجامعة عين شمس

أعلن مركز الإبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس (ASU-iHub) عن مد فترة التقديم بالملصقات البحثية (Scientific Posters) بمؤتمر مشروع "الاقتصاد الاخضر "Green Economy Hub" بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية بألمانيا (TU Berlin) والممول من الوكالة الالمانية للتبادل الثقافى ووزارة التعليم و البحث العلمى بألمانيا، والذي سينعقد يوم السبت القادم 16 ديسمبر 2023 بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميةالبيئة، وذلك تحت إشراف الدكتور عادل الصباغ المدير العام لمركز الابتكار وريادة الأعمال، الدكتوروئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار و ريادة الأعمال و د.احمد العوضى مدير مركز الاستدامة بجامعة عين شمس.





ويعتبر مشروع الاقتصاد الأخضر استكمالا لاتفاقية التعاون المبرمة بين مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ومركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية فيما يعرف بمشروع "حلول مبتكرة للجيل الرابع من الصناعة (ISI4Egypt) ومدته 12 شهر.

ويهدف المشروع إلى التوعية وتثقيف جيل المستقبل من الموظفين والمديرين والمتخصصين الذين يمكنهم قيادة وتنفيذ التحول الأحضر في مصر. من خلال تزويد طلاب وخريجي جامعة عين شمس بالتفكير الريادي الأخضر والمهارات اللازمة لدفع عمليات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أصبحت هناك حاجة إلى تفكير مبتكر وأساليب جديدة وحلول مستدامة. ويستهدف البرنامج الطلبة والخريجين وأعضاء هيئة التدريس.

ويتم التسجيل من خلال الرابط

http://ihub.asu.edu.eg/advancing-the-green-agenda-poster...



مميزات الإشتراك

- الانخراط في مناقشات مثمرة مع خبراء الصناعة والأكاديميين الريادين.

- الحصول على فرصة لحضور المدارس الشتوية/الصيفية في عام 2024 التي تستضيفها جامعة عين شمس وجامعة برلين التقنية، والتي تركز على صقل مهارات الابتكار وريادة الأعمال في الجيل الرابع من الصناعة.

- الوصول إلى المحتوي التعليمي المقدم بشكل مشترك من قبل جامعة عين شمس وجامعة برلين التقنية في جامعة عين شمس.

- التأهل لمرحلة الاختيار النهائية لبرنامج الحضانة الذي تنظمه جامعة ولاية عين شمس وجامعة برلين التقنية للشركات الناشئة المشاركة في تطبيقات الجيل الرابع من الصناعة.

- سيحصل فائزان محظوظان على مقاعد ممولة بالكامل للمدرسة الصيفية لعام 2024 في برلين.