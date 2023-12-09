عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لبث روح الانتماء.. القومى للمرأة يعلق علم مصر على مبنى المجلس استعدادا للانتخابات

صدى البلد

استعدادا للانتخابات الرئاسية 2024، علق المجلس القومي للمرأة، علم مصر على مبنى المجلس، ضمن الاستعدادات الخاصة التى اتخذها المجلس استعدادا للانتخابات، بهدف بث الشعور بالانتماء وحب الوطن داخل نفوس أبناء الوطن .

يذكر أنه في إطار ما تشهده البلاد من استعدادات حثيثة للاستحقاق الانتخابي المقبل والمتمثل في الانتخابات الرئاسية2024 ، والمزمع عقدها علي مدار ثلاثة أيام في الفترة من  10 حتي 12 ديسمبر 2023  داخل مصر ، أعلن المجلس القومي للمرأة عن استعداداته للانتخابات بالعديد من الجهود والأنشطة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، أن المجلس سوف يواصل جهوده الحثيثة لتوعية السيدات بأهمية النزول والمشاركة وتشجيع أسرهن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، مؤكدة أن المشاركة بالتصويت في الانتخابات القادمة هو حق دستوري أصيل وواجب وطني على كل فرد منا، ويجب أن لا نتنازل عن  هذا الحق ، وأن أنظار العالم أجمع دائما ما تترقب هذا الاستحقاق الدستورى الهام .

كما أكدت الدكتورة مايا مرسي، أن المرأة المصرية هي خط الدفاع الثالث عن الوطن، ودائماً تثبت حسها الوطني وإخلاصها في حبها لبلدها وهو ما أثبتته خلال الاستحقاقات الدستورية السابقة، وهو ما ننتظره منها مرة آخرى في الانتخابات الرئاسية القادمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعرف لجنتك في الانتخابات الرئاسية 2024.. من هنا

بسبب الأهلي|مفاجأة مدوية.. الزمالك يرفض مشاركة أحمد فتوح في المباريات

تحرك عاجل من إدارة الأهلي بعد التعادل مع شباب بلوزداد.. تفاصيل

4 جثث.. «صدى البلد» يكشف أسرار جديدة في جريمة مهندس دار السلام

مفاجأة.. اعترافات مهندس دار السلام: ضربتهم بالنار وحطيت عليهم أسمنت عشان الرائحة

صدمة| كولر يحسم الجدل ويكشف سر استبعاد عبد القادر من مباريات الأهلي

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

12 مليار دولار.. مبلغ ضخم ينعش خزينة مصر وإعلان سار بشأن الدولار

ترشيحاتنا

رجل يسحل عنصريا حاول نزع العلم الفلسطيني من شوارع لندن| فيديو

سوريا: الفيتو الأمريكي يؤكد مشاركة الولايات المتحدة في العداون على غزة

لبث روح الانتماء.. القومى للمرأة يعلق علم مصر على مبنى المجلس استعدادا للانتخابات

أول تعليق من أردوغان على الفيتو الأمريكي لمنع وقف إطلاق النار بغزة

مكافحة الإدمان ينفذ أنشطة توعوية لحماية الشباب داخل قرى مبادرة «حياة كريمة»

الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987.. ماذا حدث وكيف انتهت؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987.. ماذا حدث وكيف انتهت؟

بفستان ملفت.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها|شاهد

بجانب المكملات.. أطعمة تقضي على فقر الدم| تعرف عليها

شاهد.. بوسي تثير الجدل بأناقتها في أحدث ظهور لها

فيديو

فيديوجراف.. هل يعود رمضان صبحي إلى الأهلي؟ .. إكرامي ونادر شوقي يجيبان

صورة رقمية بـ 5 دولارات.. كيف تساهم الفكرة في دعم غزة| فيديوجراف

بعد إجراء فحوصات طبية.. قاضي الرحمة يكشف خبرًا حزينًا لمتابعينه

خربشة الوش مفيهاش معلش.. طبيبة تكشف عن مرض نهايته الموت.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ