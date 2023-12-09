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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جثة جديدة.. مصرع 4 مسنين في حريق التهم مستشفى تيفولي في روما

حريق تيفولي
حريق تيفولي

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، اليوم السبت، أن اربعة مسنين لقوا حتفهم عندما اجتاح حريق مستشفى خلال الليل في بلدة تيفولي القريبة من روما.

وتم العثور على الجثة الرابعة في مشرحة مستشفى سان جيوفاني إيفانجيليستا، لكن يُعتقد أن الضحية توفي قبل اندلاع الحريق قبل الساعة 11 مساءً بقليل، وفقا لـ وكالة أنباء أنسا الإيطالية

واستخدمت فرقة الإطفاء سلالم دوارة للمساعدة في إجلاء نحو 200 شخص من المستشفى، بينهم امرأة حامل وعدد من الأطفال.

وتم نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى مستشفيات في أجزاء أخرى من روما لتلقي العلاج. وذكرت تقارير إعلامية أن أعمار القتلى، وهم رجلان وامرأتان، تتراوح بين 76 و86 عاما.

وقالت فرقة الإطفاء إنه تم الآن إخماد الحريق ويجري التحقيق لمعرفة أسبابه.

 

اخماد الحريق العثور على جثة اندلاع الحريق

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