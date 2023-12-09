جثة جديدة.. مصرع 4 مسنين في حريق التهم مستشفى تيفولي في روما

ذكرت وسائل إعلام إيطالية، اليوم السبت، أن اربعة مسنين لقوا حتفهم عندما اجتاح حريق مستشفى خلال الليل في بلدة تيفولي القريبة من روما.

وتم العثور على الجثة الرابعة في مشرحة مستشفى سان جيوفاني إيفانجيليستا، لكن يُعتقد أن الضحية توفي قبل اندلاع الحريق قبل الساعة 11 مساءً بقليل، وفقا لـ وكالة أنباء أنسا الإيطالية

واستخدمت فرقة الإطفاء سلالم دوارة للمساعدة في إجلاء نحو 200 شخص من المستشفى، بينهم امرأة حامل وعدد من الأطفال.

وتم نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى مستشفيات في أجزاء أخرى من روما لتلقي العلاج. وذكرت تقارير إعلامية أن أعمار القتلى، وهم رجلان وامرأتان، تتراوح بين 76 و86 عاما.

وقالت فرقة الإطفاء إنه تم الآن إخماد الحريق ويجري التحقيق لمعرفة أسبابه.