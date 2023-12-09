سلطت استطلاعات الرأي الأخيرة الضوء على تناقض صارخ بين مشاعر الشعب الأمريكي ، وتوجهات إدارة الرئيس جو بايدن، خاصة فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وفي هذا التقرير الخاص، يبرز موقع صدي البلد الإخباري الفجوة العميقة بين الرأي العام للشعب الأمريكي وإدارته بقيادة جو بايدن.

ومع دعم 30% فقط من الأمريكيين لموقف الرئيس بايدن بشأن هذه المسألة، يصبح من الأهمية بمكان استكشاف الاختلاف بين الرأي العام والسياسات الحكومية.

ويدفع هذا التناقض إلى إعادة تقييم الرؤية التي تدعو إلى التمييز بين الحكومة والشعب، والتأكيد على أهمية تعزيز التحالفات والتضامن مع التقليل من مجالات العداء.

لقد أصبحت الحرب على غزة بمثابة اختبار حقيقي، حيث كشفت عن فجوة كبيرة بين آراء الشعب الأمريكي والسياسات التي تنتهجها إدارة بايدن.

وتسلط استطلاعات الرأي الضوء على أن أغلبية كبيرة من الأميركيين، 70% على وجه الدقة، تبتعد عن موقف الإدارة، مما يتحدى الافتراض بأن تصرفات الحكومة تمثل بدقة الإرادة الجماعية للشعب.

ومن الضروري أن ندرك أن الشعب الأمريكي متنوع وعادل ومنصف ورحيم، ويتمتع بقيم تمتد إلى ما وراء الحدود الجغرافية.

ويشير التناقض في الرأي إلى أن هناك حاجة إلى فهم أكثر دقة للشعب الأمريكي، وهو فهم يتجاوز رسم الأمة بأكملها بفرشاة عريضة تعتمد على تصرفات قيادتها.

وفي حين أن سياسات إدارة بايدن قد لا تتماشى مع مشاعر الشعب الأمريكي، فمن الأهمية بمكان تجنب التعميمات التي قد تؤدي إلى عداء غير ضروري.

وبدلا من ذلك، ينبغي التركيز على بناء الجسور، وتعزيز التفاهم، ورعاية التحالفات التي تتجاوز الحدود السياسية.

وفي ضوء استطلاعات الرأي، من الواضح أن هناك نزعة إنسانية مشتركة بين الشعب الأمريكي تؤكد على العدالة والإنصاف، وتشجع التعاليم الإنسانية على توسيع مجالات التحالف والتضامن، وتحث على رؤية شاملة ومتكاملة تعزز التعاون بدلا من الانقسام.

فالحرب على غزة هي بمثابة دعوة للعمل لأولئك الذين يؤمنون بالعدالة والإنصاف. إنها فرصة للتواصل مع الشعب الأمريكي، وتعزيز الروابط القائمة على القيم المشتركة والإنسانية المشتركة.

ومن خلال تجاوز الخلافات السياسية، يصبح من الممكن بناء تحالف أوسع يمكنه الدفاع عن مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ويتجاوز الحدود الوطنية.

وتؤكد الاستطلاعات أهمية التقليل من مجالات العداء والتنافس بين الدول. وبدلا من الاستسلام للخطابات المثيرة للانقسام، من الضروري أن ندرك إمكانية الوحدة والتعاون.

ومن خلال التأكيد على القيم المشتركة، يمكن للخطاب أن يتحول نحو حوار أكثر بناءة يسعى إلى إيجاد حلول بدلاً من إدامة العداء.