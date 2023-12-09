قيادى بـ مستقبل وطن:المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطنى

أكد محمد شهاب الأمين المساعد للعمل الجماهيرى بحزب مستقبل وطن، إن الانتخابات الرئاسية ستشهد حالة زخم لنؤكد للعالم أن مصر دولة تليق بها إجراء انتخابات في هذا التوقيت، والبرامج الانتخابية وما تقدمه للمواطن والقضايا الهامة وفقا للأولويات فكل مرشح له رؤيا سيتم عرضها لأن العالم كله سيتابعها.

وأضاف “ شهاب” في تصريحات له اليوم، أن المواطن له دور كبير بناء مجتمع ديمقراطي تسوده العدالة والمساواة، والمواطن مشارك بصورة أو أخرى بالعملية الانتخابية، وفترة الحملة الانتخابية كافية جدا.



وأشار ، إلى إنه هناك أهمية على تشجيع المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات باعتبارهم الهدف الأسمى لأي عملية سياسية في البلاد، وبما يتلاءم مع الاهتمام المحلي والدولي بهذه الانتخابات باعتبارها الاستحقاق الانتخابي الأهم.