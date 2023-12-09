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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يعتلي صدارة الدوري الإنجليزي بعد الفوز على كريستال بالاس

ليفربول
ليفربول

اعتلى ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بشكل مؤقت، بعدما قلب تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه كريستال بالاس إلى فوز 2-1، اليوم السبت في الجولة 16 من البريميرليج.

تقدم كريستال بالاس بهدف سجله جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، ولكن الفريق تلقى ضربة موجعة بعد طرد جوردان أيو في الدقيقة 75، وفي الدقيقة التالية تمكن ليفربول من تسجيل هدف التعادل عندما سدد المصري محمد صلاح كرة قوية اصطدمت بأحد مدافعي كريستال بالاس وعانقت الشباك، وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سجل هارفي إليوت الهدف الثاني لفريق ليفربول عندما مرر صلاح الكرة إلى إليوت ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.

رفع ليفربول رصيده إلى 37  ليعتلي الصدارة، بفارق نقطة أمام آرسنال الذي يمكنه استعادة الصدارة في حال فوزه على أستون فيلا في لاحق من اليوم، وأصبح هذا الانتصار هو 11 لليفربول بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في 4 مواجهات.

في المقابل، توقف رصيد كريستال بالاس عند 16 نقطة في المركز الـ14، بفارق الأهداف أمام بورنموث، بعدما تلقى الخسارة الثامنة في الدوري هذا الموسم.

المباراة في شوطها الأول لم تشهد الكثير من الفرص الخطيرة، وأطلق ظهير ليفربول كوستاس تسيميكاس، تسديدة بعيدة عن مرمى كريستال بالاس في الدقيقة الثالثة، ورد كريستال بالاس في الدقيقة الثامنة، عندما قطع مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك كرة جيفرسون ليرما، قبل أن تصل إلى المتحفز مارك جويهي أمام المرمى، وأحدثت ركلة ركنية دربكة أمام مرمى كريستال بالاس، لكن الدفاع وقف ببسالة أمام تسديدتي دومينيك سوبوسلاي وريان جرافينبرش في الدقيقة 17، وأهدر كريستال بالاس فرصة خطيرة في الدقيقة 28، عندما شق جوردان أيو طريقه في الناحية اليمنى، قبل أن يرسل كرة وصلت إلى ليرما الذي سدد لكن أليسون تصدى لها.

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