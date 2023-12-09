أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال.. يونيسيف تحذر من الوضع في غزة

أعلنت المديرة الإقليمية لمنظمة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال افريقيا أديل خضر، اليوم السبت، أن قطاع غزة هو أخطر مكان في العالم بالنسبة للأطفال.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أوضحت خضر أن اليونيسف والجهات الإنسانية الأخرى ظلت تدق ناقوس الخطر منذ أسابيع، إذ التقى فريق المنظمة على الأرض بأطفال فقدوا أطرافهم ومصابين بحروق من الدرجة الثالثة، وأطفال أصيبوا بالصدمة بسبب العنف المستمر الذي يحيط بهم.

ولفتت "هذا يعرض الأطفال بشكل متزايد لخطر الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والأمراض المنقولة بالمياه"، مستطردة: أن "النظام الإنساني ينهار لا سيما في ظل الضغط الشديد الناجم عن التدابير المفروضة بعد انتهاء وقف إطلاق النار".

وتابعت أنّ "العالم يراقب عاجزا نحن لا يمكننا التصرف بسرعة كافية ويجب أن يتوقف هذا فورا".

ومنذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، استشهد نحو 16500 فلسطيني في قطاع غزة بينهم أكثر من 6 آلاف طفل، وجرح أكثر من 42 ألفا، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية.