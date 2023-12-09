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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التنسيقية تنهي لقاءاتها لصياغة برنامج انتخابي وطرحه على مرشحي الرئاسة

صدى البلد

أنهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاءاتها ضمن أعمال صياغة البرنامج الانتخابي الذي طرحته لمرشحي الرئاسة، على مدار أيام متتالية بلقاء كل من "حزب النور، ونقابات التجاريين والعاملين بالمالية والجمارك والبنوك والصحافة والإعلام، والدعوة السلفية والكنيسة الإنجيلية.

وركزت اللقاءات، على عدد من النقاشات، أهمها ما يلي:

  • دعوة هذه الأحزاب والنقابات والهيئات للمشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
  • مناقشة ما جرى من اشتباك مع التحديات التي تواجه أصحاب المصالح التابعين لهذه الجهات في مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
  • صياغة عدد من التوصيات يمكن من خلالها مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.

الكنيسة الإنجيلية الدعوة السلفية الرئاسة البرنامج الانتخابي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

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