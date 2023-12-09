التنسيقية تنهي لقاءاتها لصياغة برنامج انتخابي وطرحه على مرشحي الرئاسة

أنهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقاءاتها ضمن أعمال صياغة البرنامج الانتخابي الذي طرحته لمرشحي الرئاسة، على مدار أيام متتالية بلقاء كل من "حزب النور، ونقابات التجاريين والعاملين بالمالية والجمارك والبنوك والصحافة والإعلام، والدعوة السلفية والكنيسة الإنجيلية.

وركزت اللقاءات، على عدد من النقاشات، أهمها ما يلي: