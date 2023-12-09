يجب إسقاطها فورا.. مساعدو نتنياهو السابقون يهاجمون الحكومة الإسرائيلية

هاجمت إدنا حلباني- التي عملت لعقود في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وكانت قريبة من رئيس حكومة الاحتلال الحالي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة نتنياهو- الحكومة الإسرائيلية، وطالبت بإسقاطها فورا.

وكتبت إدنا في تغريدة نشرتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي X، اليوم السبت: "هذه الحكومة بحاجة إلى الطيران - أمس".

وأضافت: "أنا لا أشعل الشموع، ليس لدي عطلة، بالنسبة لي، لقد تحول عيد الحانوكا، عيد النور، إلى ظلام عظيم، بلد جميل تحول إلى بلد حزين وحزين، مع حزن شديد.. مستقبل مجهول".

وتابعت: "هل تريدون مستقبلًا أفضل؟ على هذه الحكومة أن تطير، ليس اليوم، وليس غدا، بل بالأمس بالفعل، ألا تفهمون أن حملتهم قد بدأت؟ استيقظوا".