بمقر النقابة|فعاليات طبية مجانية للصحفيين بمشاركة مراكز أشعة وأسنان وعلاج طبيعي

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية عن بدء برنامج الفعاليات الطبية المجانية غدًا الأحد 10 ديسمبر بمقر نقابة الصحفيين، وتُنظم على مدار العام بالتعاون مع شركة إيدام للرعاية الصحية، وذلك بحضور العديد من الجهات الطبية من مستشفيات، وعيادات متخصصة، ومعامل تحاليل، ومراكز أشعة وأسنان، وعلاج طبيعى وغيرها.

ويشمل جدول فعاليات هذا الأسبوع 3 جهات طبية، تبدأ يوم الأحد بمستشفى العيون الدولى، الذى يقدم كشف الرمد، وكشف قاع العين، وكشف النظارة مجانًا، أما يوم الثلاثاء فيقدم مركز الرازي كشف ضغط وسكر، وكشف تخسيس وتغذية، وin body، بينما يوم الخميس يقدم مركز ديفا تنظيف بشرة، وكشف أسنان.

تقام الفعاليات الطبية المجانية فى الأيام المعلنة من 11 صباحًا حتى الرابعة والنصف عصرًا بمقر النقابة فى الدور الأرضى، وسيُعلن عن باقى الفعاليات أسبوعيًا.