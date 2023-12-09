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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة 3 جنود إسرائيليين في غارات لحزب الله على الحدود الشمالية

حزب الله وإسرائيل
حزب الله وإسرائيل

أصيب 3 جنود إسرائيليين في هجمات لحزب الله على الحدود الشمالية أمس الجمعة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال مستشفى رمبام في حيفا إن جنديا تم نقله إلى المركز الطبي صباح الجمعة في حالة طفيفة، بعد إصابته بشظايا.

وفي وقت لاحق من اليوم، وصل جنديان إلى المستشفى بعد إصابتهما في هجوم منفصل. وتم إدراج أحدهم في البداية في حالة خطيرة، وتم ترقيتها لاحقًا إلى متوسطة. أما الجندي الثاني فحالته خفيفة إلى متوسطة.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله اللبناني ، اليوم السبت، استهداف مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وحقق فيها إصابة مباشرة.

وقال حزب الله أيضاً انه استهدف تجمعًا لجنود مشاة في محيط موقع رويسة العاصي وحقق فيه إصابات مباشرة.

إسرائيل جنود إسرائيليين هجمات لحزب الله حزب الله

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