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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

عبد الله النجار: جهود وزارة الأوقاف ساهمت في تخريج داعية متكامل

الدكتور عبد الله
الدكتور عبد الله النجار

أشاد الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعميد كلية الدراسات العليا السابق، بدور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الداعية المجدد، وبجهود وزارة الأوقاف الدعوية والعلمية والوطنية وعلى كافة المستويات التي تكفل تخريج داعية متكامل علميًّا وسلوكيًّا على نحو صحيح وسليم.

وأكد عبدالله النجار، خلال كلمته على هامش المؤتمر التحضيري الثاني للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، أن اسم الأوقاف المصرية يتردد عاليًّا خارج جمهورية مصر العربية بالإعزاز والتقدير لجهوده الدعوية التي أحدثها في مجال الدعوة الإسلامية في مصر وخارج مصر.

كما أشاد النجار، بجهود وزير الأوقاف الذي رفع مكانة الدعوة الإسلامية في مصر إلى أن أصبحت مصر الآن قدوة في مجال الدعوة الإسلامية، وفي تقديم الإسلام في صورته الوسطية المعتدلة التي تشرف من ينتسبون إلى هذا الدين العظيم وتصحح المفاهيم الخاطئة التي رانت على قلوب الكثيرين من جراء الالتواء في الفهم والتفكير وفي التعامل مع الدعوة الإسلامية.

عبد الله النجار الأوقاف الداعية

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