ختام منافسات نهائي بطولة الجيزة الرسمية للكونغ فو| اعرف النتيجة

اختتمت منافسات نهائي بطولة الجيزة الرسمية للووشو كونغ فو تحت 12 سنة ساندا بنين، اليوم السبت، والتي تنظمها منطقة الجيزة للووشو كونغ فو، برئاسة مصطفى حسن، تحت رعاية الاتحاد المصري للووشو كونغ فو برئاسة المحاسب شريف مصطفى.

وحصل على المركز الأول نادي العربي الرياضي، وحصل على المركز الثاني نادي البنك الأهلي وحصل على المركز الثالث نادي الترسانة الرياضي، وحصل على المركز الرابع مركز الصفا للتنمية الشبابية.

وشارك فى البطولة ١٩ ناديا وهيئة رياضية وشبابية يمثلها 271 لاعبا.

وقال مصطفى حسن رئيس منطقة الجيزة للووشو كونغ فو، إن هذه هي البطولة الرابعة ضمن خطة منافسات موسم 2023-2024.

وأكد أن هذه البطولات تساعد على تكوين القاعدة الأساسية من اللاعبين الذين يشاركون في المنتخب الوطني، كما تساعد على نشر رياضة الووشو كونغ فو وتوسيع قاعدة ممارسيها.

ووجه الشكر لنادي طلائع الجيش على استضافته للبطولة، وتوفير كل الإمكانيات المتاحة وتسهيل كل العقبات لإقامتها.

كما وجه الشكر إلى الدكتورة دعاء حبوب المدير التنفيذي لمنطقة الجيزة ومديرة البطولة، مشيدا في الوقت ذاته بأداء رئيس لجنة المسابقات الحكم الدولي عصام سليمان، ولجنة الحكام، على الجهود الذي بذلوه لإنجاح البطولة.

وتعد هذه البطولة، مؤهلة لبطولة الجمهورية المقرر إقامتها في بورسعيد خلال الفترة من 20 وحتى 23 ديسمبر 2023.

وأقيمت البطولة بحضور المحاسب شريف مصطفى رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي للووشو كونغ فو، والعميد سعيد صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد، والمهندس محمود خيري عضو مجلس إدارة الاتحادن واللواء عصام خاطر رئيس لجنة التخطيط بالاتحاد المصري للووشو كونغ فو، واللواء أحمد جاد أمين صندوق الاتحاد الافريقي للوشو كونغ فو.