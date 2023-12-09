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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش مع إعلاميين استعدادات الانتخابات الرئاسية

محافظ بنى سويف
محافظ بنى سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف،  أهمية الدور  الذي يقوم به الإعلام، باعتباره أحد الشركاء الفاعلين في الدفع بجهود المحافظة في المجالات التنموية والخدمية، بجانب دوره الأساسي في تعزيز الوعى لدى المواطنين، لنقل الحقائق ووأد الشائعات، باعتباره النافذة والمرآة التي التي يتم من خلالها رصد نبض الشارع وتناول الأحداث المهمة التي تشغل المواطنين ،مشيراً  إلى تأثير  الإعلام باختلاف وسائله  سواء التقليدي من  المقروء أو المسموع أو المرئي أو المُستحدث من منصات التواصل الاجتماعي، ،خاصة في ظل الظروف والتحديات الداخلية والأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي

جاء ذلك خلال اللقاء الذي تم عقده "اليوم" بحضور عدد  من الإعلاميين والصحفيين ، ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي يحرص عليها المحافظ، لبحث عدد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام بالشارع السويفي، وآلية التعامل معها بما يحقق طموحات المواطنين، من خلال السعي المستمر لذلك وتضافر كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية.

محافظ بني سويف يتابع استعدادات مركز السيطرة المسئول عن بث مباشر للانتخابية الرئاسية

محافظ بني سويف يتفقد منظومة العمل بالديوان العام استعداداً للانتخابات الرئاسية

وخلال اللقاء أشار المحافظ إلى الجهود التي نفذتها المحافظة، لتجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية واللجان العامة استعداداً للانتخابات الرئاسية 2024 ، المزمع  انطلاقها صباح غد الأحد، حيث تم تخصيص أكثر من 490 لجنة فرعية داخل 450 مقر انتخابي، و9 لجان عامة ،إضافة إلى  تخصيص 4 لجان للمغتربين ، مؤكدا  اقتصار الجهاز التنفيذي على الجوانب التنظيمية فقط، ومتابعة ضمان استمرار  التسهيلات اللازمة لتيسير عملية الاقتراع والتصويت  وإدلاء الناخبين بأصواتهم.

كما تطرق اللقاء لمناقشة بعض التفاصيل الخاصة بتسهيل أعمال التغطية الإعلامية للعملية الانتخابية والتيسير  الصحفيين والمراسلين ومندوبي وممثلى وسائل الإعلام في أداء مهامهم في متابعة وتغطية سير العملية الانتخابية ، وذلك بالتنسيق بين أجهزة المحافظة والجهات المنوط بها الإشراف على أعمال إجراء الانتخابات وتأمينها.

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