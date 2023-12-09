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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. مصر ترحب بإعلان أرمينيا وأذربيجان تطبيع العلاقات.. وتثمن كل خطوة لتحقيق السلام

السفير أحمد أبوزيد
السفير أحمد أبوزيد

اعلنت مصر ترحيبها رسميا بإعلان كل من أرمينيا وأذربيجان تبنى إجراءات لبناء الثقة من أجل توقيع اتفاقية للسلام.

واعرب السفير احمد ابوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير ادارة الدبلوماسية العامة عبر حسابه الرسمي على موقع X عن دعم الخطوة التي اعلنتها حكومتي باكو ويريفان، اليوم السبت. 

وقال في تدوينته “نرحب بإعلان كل من أرمينيا وأذربيجان تبنى إجراءات لبناء الثقة من أجل توقيع اتفاقية للسلام تسهم في تطبيع العلاقات بين البلدين الصديقين” 

وأضاف “تثمن مصر كافة الجهود التى بُذلت من أجل الوصول إلى تلك الخطوة، سعياً لتحقيق السلام في جنوب القوقاز، وبما يسهم في دعم السلم والأمن الدوليين”

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