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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

صورة أثارت الجدل.. قصة مقتل أكثر من 100 جندي إسرائيلي في يوم

صورة قتلى الجيش الإسرائيلي
صورة قتلى الجيش الإسرائيلي

نشرت حسابات على موقع X "تويتر سابقًا"، صورة لقتلى من الجيش الإسرئيلي، مؤكدين أن عدد القتلى وصل إلى أكثر من 100 جندي إسرائيلي في يوم واحد.. فما القصة؟.

علق ناشروا هذه الصورة، قائلين: "ما حدث اليوم لجيشنا الذي لا يقهر مجزرة بكل المقاييس.. القتلى يفوق الـ 100.. سيسجل التاريخ أن اليوم هو أقسى يوم على الجيش الإسرائيلي في تاريخه".

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صورة قتلى الجيش الإسرائيلي

بالبحث عن حقيقة الصورة، تبين أنها مُفبركة، ومصممة باستخدام إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يظهر في تفاصيل الصورة الكثير من التشوهات التي عادة ما تظهر في الصور المصممة بـ"AI".

صورة قتلى الجيش الإسرائيلي 

ويمكن ملاحظة عدة تشوهات في الصورة، مثل:

1- بالتدقيق في وجوه جميع الجنود في الصورة نلحظ وجود تشوهات في الوجه، وبخاصة في الفم والأنف.

2- كما أنه بالتدقيق في ذراعي الجندي الجالس على ركبتيه، نلحظ أن يده اليمنى غير موجودة بالكامل، كما أن معصمه الأيمن مجوف وفارغ من الداخل.

3- كما تُظهر الصورة جنديين على الأرض أجسادهما متداخلين بشكل غير طبيعي، كما نلحظ التصاق قدمي الجندي القتيل.

4- الجنديان حاملو السلاح غير مكتملين، إذ يتلاشى الجزء السفلي منهما، والذي يتضح بشكل كبير في الجندي المتواجد على اليسار، حيث يقترب خصره من الأرض بشكل غير طبيعي.

5- كما أنه بالتدقيق في الأشلاء المتناثرة على الأرض نجد أنها غير طبيعية، الحال نفسه بالنسبة للدماء.

6- كما أنه بالتدقيق في خلفية الصورة نجد أن الجنود والمعدات غير مكتملة.

عدد قتلى الجيش الإسرائيلي 

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤخرا مقتل 7 من أفراده، وهي حصيلة مرتفعة منذ بدء العملية البرية.

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي كذلك، ارتفاع عدد الضباط والجنود القتلى بين صفوفه إلى 84 منذ بدء العملية البرية في غزة، وإلى 408 منذ عملية طوفان الأقصى يوم 7 أكتوبر الماضي. 

يذكر أن الحرب على غزة، قد دخلت شهرها الثالث منذ بداية اندلاعها في 7 أكتوبر 2023، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع ولاسيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.

وأدت الحرب الإسرائيلية الحالية في قطاع غزة إلى مقتل أكثر من 16 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر 42 ألفا آخرين.

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