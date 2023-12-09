شهداء وجرحى في قصف عمارة سكنية بجباليا

أفادت إذاعة الاقصى ، اليوم السبت، بسقوط شهداء وجرحى في استهداف طائرات الاحتلال لعمارة سكنية لعائلة ماضي في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

كما قصف الاحتلال الإسرائيلي بجوار عمارة التركماني قرب مدخل النصيرات وسط قطاع غزة.

أفادت قناة فلسطين اليوم ، اليوم السبت، بأن قناصة الاحتلال الإسرائيلي استهدفوا نساء حوامل عند وصولهن لمشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

وقال تلفزيون فلسطين ، في وقت سابق من اليوم ، بحصار قوات الاحتلال إسرائيلية للنازحين الذين لجأوا لمستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال حصار مدرسة خليفة شمال قطاع غزة، واعتقل مجموعة من الشباب الفلسطيني النازحين ويجبرهم على خلع ملابسهم.

ومن جانبها، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "كتائب القسام" ، عن خوضها لاشتباكات ومعارك ضارية مع قوات إسرائيلية غرب مخيم جباليا.

وقصفت كتائب القسام مجدداً تحشدات قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في محور شمال مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقصفت كتائب القسام مستوطنة كيبوتس "ماغين"، وقاعدة "رعيم" العسكرية برشقةٍ صاروخية.



وفي اليوم الـ64 من العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلنت كتائب القسام، اليوم، أنها أوقعت قوتين إسرائيليتين في كمينين وأجهزت على عناصرهما، وسط معارك شرسة بمحاور عدة بينها خان يونس.

ونشرت القسام صورة بعنوان "دخلتوها أحياء وستخرجون منها أشلاء". وأعلنت في بيان صادر، في وقت سابق، أنها دكت "تحشدات قوات العدو المتوغلة في محور شمال مدينة خان يونس بقذائف الهاون وقصفت كيبوتس مجين برشقةٍ صاروخية."