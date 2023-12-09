عضو تنسيقية شباب الأحزاب : الدولة المصرية تعيش حدثا تاريخيا

أكد يوسف عماد امين العمل الجماهيري بحزب المؤتمر وعضو تنسيقية شباب الاحزاب ان الدولة المصرية حققت نتائج مثمرة فى توعية الشعب المصرى خلال الفترة الماضية، بأهمية المشاركة الايجابية فى الانتخابات، حيث ارتكن إلى مساندة وتأييد واصطفاف الشعب، والوعى المسئول خلفه، وقد أسفر الوعى عن اتساع المشاركة من كل الطوائف.

أعرب امين العمل الجماهيري بحزب المؤتمر عن ثقته فى الشعب المصرى واقتناعه بأن سلم التغيير، يأتى من بوابة الانتخابات دون غيرها، وهذا الاختيار ينبغى أن يقوم على قيم المجتمع ومصالح الدولة العليا، وليس لمصالح فئة أو جماعة بعينها.

أكد عضو تنسيقية شباب الاحزاب أن الدولة المصرية تعيش حدثا تاريخيا، بالغ الأهمية خلال الايام القادمة ، وهو الاستحقاق الدستورى الأهم المتمثل فى الانتخابات الرئاسية، التى ستسفر عن رئيس للدولة المصرية لمدة ست سنوات مقبلة.