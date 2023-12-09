متخفيا ضمن قافلة إنسانية.. قناة عبرية تزعم: السنوار فرّ من شمال غزة بداية الحرب

زعمت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، فر من شمال غزة في بداية القتال مختبئًا في قافلة إنسانية متجهة جنوبًا.

ونقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي مطلع على التفاصيل، أن السنوار هرب من مدينة غزة، وتوجه نحو خان يونس جنوب القطاع، في مركبة توفر “غطاء إنسانيًا”، مضيفًا أنه تم منع نشر تفاصيل أكثر دقة عن السيارة في هذه المرحلة.

ولفت إلى أن تقدير إسرائيل هو أن السنوار لا يزال في خان يونس، أو بالأحرى في أحد الأنفاق التي تمر تحته.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن الأربعاء الماضي، أن قوات الاحتلال تحاصر منزل السنوار في قطاع غزة.

وعلق المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال حجاري، على الأمر، قائلًا إن زعيم حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، غير موجود فوق الأرض وهو تحت الأرض.

وأضاف "مهمتنا هي الوصول إلى السنوار وقتله، علينا أن نفعل ذلك في أقرب وقت ممكن".

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن “الحرب لن تنتهي في أيام قليلة وهناك أمور إنسانية يجب أن نعالجها في غزة”.