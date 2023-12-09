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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصاعد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء الولايات المتحدة

صدى البلد

شهدت المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة زيادة كبيرة في الاحتجاجات منذ بداية الصراع بين إسرائيل وحماس، حيث تم تسجيل مئات المظاهرات، وفقًا لبيانات من مشروع بيانات موقع النزاع المسلح وأحداثه. لقد تغيرت طبيعة هذه الاحتجاجات بمرور الوقت، مما يعكس تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وارتفاع عدد القتلى.

ويصنف متتبع مشروع بيانات موقع النزاع المسلح وأحداثه الاحتجاجات إلى ثلاث مجموعات بناءً على رسائلهم:

الاحتجاجات المؤيدة لإسرائيل: التعبير عن الدعم للمدنيين الإسرائيليين الذين تستهدفهم حماس، أو تأييد عمليات الحكومة الإسرائيلية في غزة، أو إدانة هجوم حماس.

 

الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين: دعم الحكومات الفلسطينية والمدنيين الفلسطينيين، أو إدانة تصرفات الحكومة الإسرائيلية في غزة والمستوطنات في الضفة الغربية.

 

الاحتجاجات المحايدة: الدعوة إلى السلام دون التعبير عن دعم أو إدانة صريحة لأي من طرفي النزاع.

 

يشير الاتجاه الملحوظ في البيانات إلى أن التضامن مع إسرائيل، في البداية، هيمن على الاحتجاجات في الولايات المتحدة في أعقاب هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حماس. ومع ذلك، مع ظهور الرد العسكري الإسرائيلي، بدأت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين تفوق عدد المظاهرات المؤيدة لإسرائيل.

 

تشير استطلاعات الرأي إلى أن الأميركيين الأصغر سناً، على وجه الخصوص، أصبحوا أكثر تعاطفاً مع القضية الفلسطينية منذ اندلاع الصراع. وقد تجاوز عدد القتلى في غزة، كما أفادت وزارة الصحة في غزة، 16 ألف شخص منذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية.  

 

والجدير بالذكر أن ما يقرب من نصف الاحتجاجات المؤيدة لإسرائيل في جميع أنحاء العالم، كما تتبعها موقع أكسيوس، حدثت في الولايات المتحدة، متجاوزة العدد في أي دولة أخرى. تستمر ديناميكيات المشاعر العامة والنشاط المحيط بالصراع بين إسرائيل وحماس في التطور، مما يعكس الطبيعة المعقدة للوضع الجيوسياسي المستمر.

إسرائيل وحماس قطاع غزة

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