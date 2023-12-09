اقتصاد عمان|الصادرات غير النفطية إلى السعودية تنمو لـ 25 %

أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الصادرات العُمانية غير النفطية إلى المملكة العربية السعودية ارتفعت بنسبة 5ر25 بالمائة حتى شهر سبتمبر 2023م لتصل إلى 774 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م.

وأوضح المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني لمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة،في تصريحات لوكالة الأنباء العمانية، أن الارتفاع جاء نتيجة التوسع في تصدير المنتجات المعدنية ومصنوعاتها والآلات والمعدات الكهربائية وأجزائها والمنتجات الغذائية.

وبيّن أن قيمة الصادرات غير النفطية بلغت 7ر146 مليون ريال عُماني خلال شهر سبتمبر الماضي فقط من عام 2023م مقارنةً بقيمة بلغت 9ر101 مليون ريال عماني خلال الشهر نفسه من عام 2022م بنسبة ارتفاع تقدر بـ 44 بالمائة، كما ارتفعت البضائع المصدرة عبر منفذ الربع الخالي خلال شهر سبتمبر بقيمة بلغت 55ر18 مليون ريال عُماني مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 67ر14 مليون ريال عُماني.