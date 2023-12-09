وكيل تشريعية الشيوخ: ضغوط غربية على مصر بهدف تصفية القضية الفلسطينية

قال الدكتور محمد شوقي العناني، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إن الحرب على قطاع غزة أظهرت وجود تواطؤ دولي شديد، وصل لاستخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن هذا القرار لم يكن شيئًا ضخمًا، بل كان يدعوا لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.
وتابع "العناني"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن مجلس الأمن لم يتخلى عن مطالبته بوقف اطلاق النار من قبل، عند حدوث حالة إبادة جماعية مثلما يحدث الآن في فلسطين.
وأشار إلى أن هذه المطالبة ليست تحت البند السابع الذي يعني استخدام القوة لتنفيذ القرار، وليست شيئًا خطيرًا.
ولفت إلى أن الموقف المصري الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء شديد الاحترام، وهدفه في المقام الأول منع تصفية القضية الفلسطينية، وان هناك ضغطَا على مصر من الناحية الاقتصادية بهدف تنفيذ المخططات الغربية والإسرائيلية وتصفية القضية الفلسطينية، وهذا الأمر لا يمكن أن يقبل به الجيش المصري أو الرئيس المصري.
ووجه حديثه للشعب المصري قائلاً: "انظروا ما يحدث ما وراء الستار بحق الدولة المصرية، انزلوا وشاركوا واعطوا صوتكم في الانتخابات الرئاسية، لمن ترونه مناسبًا لقيادة مصر" .