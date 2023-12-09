عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وكيل تشريعية الشيوخ: ضغوط غربية على مصر بهدف تصفية القضية الفلسطينية

غزة
غزة

قال الدكتور محمد شوقي العناني، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إن الحرب على قطاع غزة أظهرت وجود تواطؤ دولي شديد، وصل لاستخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار،   مشيرًا إلى أن هذا القرار لم يكن شيئًا ضخمًا، بل كان  يدعوا لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.


وتابع "العناني"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن مجلس الأمن  لم يتخلى عن مطالبته بوقف اطلاق النار من قبل، عند حدوث حالة إبادة جماعية مثلما يحدث الآن في فلسطين.

 وأشار إلى أن هذه المطالبة ليست تحت البند السابع  الذي يعني استخدام القوة لتنفيذ القرار،  وليست شيئًا خطيرًا. 


 ولفت إلى أن الموقف المصري الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء شديد الاحترام، وهدفه في المقام الأول  منع تصفية القضية الفلسطينية، وان هناك ضغطَا على مصر من الناحية الاقتصادية بهدف تنفيذ المخططات الغربية والإسرائيلية وتصفية القضية الفلسطينية، وهذا الأمر لا يمكن أن يقبل به الجيش  المصري أو الرئيس المصري.


 ووجه حديثه للشعب المصري قائلاً: "انظروا ما يحدث ما وراء الستار بحق الدولة المصرية، انزلوا وشاركوا واعطوا صوتكم في الانتخابات الرئاسية، لمن ترونه  مناسبًا لقيادة مصر" .

إبادة جماعية استخدام القوة الإعلامي نشأت الديهي الانتخابات الرئاسية الجيش المصري الدولة المصرية الشعب الفلسطيني تصفية القضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هدف محمد صلاح اليوم.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

عاصفة رعدية وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

زواج مطرب شهير من فنانة وعارضة أزياء .. صور

بشرى سارة للمصريين| لا انقطاع في الكهرباء بداية من اليوم.. وأحمد موسى: لحين إشعار آخر

من أول السطر.. تفاصيل أول يوم تصوير "شمس الزناتي" لـ محمد إمام

بعد طلاقهما ... صور أثارت الجدل لـ شيري عادل وطارق صبري

بـ 4 عبوات ناسفة.. كتائب القسام تعلن تفجير مدرسة يتحصن بها جنود الاحتلال

مدرب صن داونز يستفز الأهلي بتصريح مثير

ترشيحاتنا

الصحة تعلن خطة التأمين الطبي للانتخابات الرئاسية 2024

حلمي النمنم: مواجهة التيارات الظلامية أول ملف عملت عليه بوزارة الثقافة

سعر شيفروليه كروز موديل 2024

خلاف أمريكي إسرائيلي.. ما موعد انتهاء الحرب على غزة؟

الانتخابات الرئاسية 2024.. مهام اللجان الفرعية طبقا للقانون

برأسية رائعة.. مصطفى محمد يتعادل لـ نانت في مرمى باريس سان جيرمان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملك العظيم.. 10 معلومات مجهولة عن توت عنخ آمون|رقم 8 ستبهرك

طريقة عمل السحلب في المنزل

بفستان لافت .. إليسا تثير الجدل من حفل ختام مهرجان البحر الأحمر

نافذة على فلسطين|مهرجان الجونة يكشف قصصا إنسانية ضمن عروض دورته السادسة

فيديو

مندوب روسيا يهاجم أمريكا بلسان أهل غزة في مجلس الأمن.. ماذا قال؟ «فيديوجراف»

استنكر فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.. سامح شكري يوجه رسالة مباشرة للعالم

تمرد.. تفاصيل أزمة محمد عبد المنعم في الأهلي| فيديو جراف

مفاجأة لعشاق الشتاء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس عن 12 يوما قادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ