نشأت الديهي عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية : "شقانا مش هيضيع"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المشاركة في الانتخابات بكثافة يعبر عن مدى فهم الشعب للواقع المصري بمصر ، والمؤامرات التي تحاد ضد هذا الوطن، مطالبًا المواطنين بالذهاب إلى اللجان الانتخابية مبكرًا.



ووجه "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، حديثه للجيل الجديد قائلا: " اخرج شارك، كفاك صمتًا، القضية الفلسطينية أيقظت الكثير من المواطنين، وساهم في نشر التوعية بالمخاطر والمؤامرات التي تحاك ضد مصر، اخرجوا يا شباب مصر غدًا إلى الانتخابات".



وشدد على ضرورة استغلال الزخم الموجود لدى التيار العام ، في صناديق الانتخابات الرئاسية، متابعًا:" إن شاء الله شقانا مش هيضيع ، ومش هنضحك الناس علينا".

وكالة رويترز



ولفت إلى أن وكالة رويترز انتقدت وضع حقوق الإنسان في ظل حديثها عن الانتخابات الرئاسية، متسائلاً: "هل رويترز لديها الجرأة عن الحديث عن حقوق الإنسان في مصر، في ظل ما يحدث في فلسطين ، ده مصر أشرف وأنظف من كل الدول التي تتحدث عن حقوق الإنسان، القضية الفلسطينية فضحت الجميع".