نشأت الديهي: ما حدث أمس ليلاً فضيحة مُكتملة الأركان

عقب الإعلامي نشأت الديهي، على استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار وقف إطلاق النار في فلسطين، قائلاً: "الموقف الأمريكي الفج لا يعبر إلا عن ازدواجية في المعايير الأمريكية، ولا يعبر إلا عن انحطاط أمريكي فيما يتعلق بالحق والعدل والمساواة"
وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن استخدام الولايات المتحدة لحق الفيتو لإجهاض مشروع قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يُمثل قمة الانحطاط الأخلاقي الأمريكي، ، معقبًا : "مجلس الأمن فقد شرعيته ، والولايات المتحدة فقدت شرفها السياسي باستخدام حق الفيتو، ما حدث بالأمس ليلاً من استخدام أمريكا حق الفيتو فضيحة مكتملة الأركان"
ولفت إلى أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بصورة لا محدودة ولا مشروطة ، متابعًا: " أمريكا فقدت شرفها باستخدام هذا الفيتو، وفقدت الكثير من التعاطف مع القيم الأمريكية".
وأشار إلى أن مصر هددت الاحتلال الإسرائيلي بقطع العلاقات، حال الإصرار على تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء ، مشيرًا إلى أن الاحتلال بعد هذا التهديد تحدث على أن العلاقات المصرية الإسرائيلية استراتيجية.