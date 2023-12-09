مكالمة هاتفية بين نتنياهو والمستشار الألماني.. ما فحواها؟

أعلن مكتب الحكومة الإسرائيلية، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ناقش الهجوم البري في جنوب غزة مع المستشار الألماني أولاف شولتس في مكالمة هاتفية اليوم.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال مكتب نتنياهو في بيان صادر عنه اليوم السبت، إن الزعيمين “تحدثا عن الجهود الضرورية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الحماية للمدنيين وتحسين كبير في الوضع الإنساني للناس في قطاع غزة”.

وأضاف البيان أن شولتس “شدد على أن المزيد من المساعدات الإنسانية يجب أن تصل إلى الناس في قطاع غزة ويجب أن يحدث ذلك على أساس موثوق”.

وتابع أن الجانبين ناقشا الوضع في الضفة الغربية و”أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون”.

ولم يحدد البيان من بدأ المكالمة الهاتفية اليوم.