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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023: تخلص من الدهون الزائدة

برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم  10 ديسمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنياً:

حدد أهدافك فى الحياة، ولا تترك نفسك فريسة لأفكارك السلبية التى تجعلك تشعر بالعجز والحزن دائماً، وحاول مرة أخرى حتى تتقدم للأمام فى عملك.

برج الجوزاء اليوم مالياً:

برج الجوزاء اليوم الأمور المالية في الارتفاع ستجد نفسك تتخذ قرارات مالية ذكية وتستمتع بثمار عملك، فقط تأكد من الحفاظ على تركيزك ولا تدع رغبتك في الحصول على ممتلكات مادية تقلل تركيزك والاستمرارية، وتذكر أن الثروة الحقيقية تكمن في العلاقات والتجارب التي نشاركها مع الآخرين.


برج الجوزاء اليوم عاطفياً:

اعمل على تحسين علاقتك بشريك حياتك طوال الوقت حتى تشعر معه بالسعادة والراحة التى تحلم بها، ولا تنصت لمن يحاولون إثارة المشاكل بينك وبينه.


برج الجوزاء اليوم صحياً:

حافظ على صحتك بممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، واتبع نظاما غذائيا صحيا حتى تتخلص من الدهون الزائدة التى اكتسبتها الفترة الماضية.


توقعات علماء الفلك لمواليد برج الجوزاء الفترة المقبلة:

يجب على مولود برج الجوزاء خلال الفترة المقبلة أن يمارس التمارين الرياضية، ويتخلص من الطاقة السلبية حتى يقبل على الحياة ويشعر بالتفاؤل.

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