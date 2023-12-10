فينجادا يتوسط لحل أزمة الزمالك وسبورتنج لشبونة.. ومفاجأة بالتفاصيل

أكد البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني السابق للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه تدخل من أجل حل الخلاف بين سبورتنج لشبونة والزمالك، بشكل ودي ويعمل هذا الأمر من نفسه بدون تكليف.

وأوضح المدرب البرتغالي: "العمل في الكرة المصرية ليس بالسهل وصعب للغاية، وهي فترة هامة لدي وكنت أتمنى تقديم أفضل مما قدمته، وأتوقع للكرة المصرية التقدم".

وتابع فينجادا خلال مداخلة عبر زوم مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "عملت فترة جيدة في الاتحاد المصري وحاولنا تقديم شئ مميز، وأمل أن يصل منتخب مصر بعيدًا في كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف نيلو فينجادا: "بالفعل توسطت لدى نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، من أجل التوصل لحل أزمته مع نادي الزمالك بشأن مستحقاته، وبحكم أنني عملت بالقلعة البيضاء تدخلت لحلها".

واستطرد: "الموقف صعب بين الناديين وكان يجب حل الأزمة من قبل، وعدم الوصول إلى هذا الوقت، ولكن أعتقد أن الأزمة سوف تنتهي قريبًا بين الطرفين".

وقال مدرب الزمالك الأسبق: "عندما تحدثت مع إدارة لشبونة أكدوا انفتاحهم على حل المشكلة، والنادي الأبيض قدم عرض ولكن لم يتم الرد لرغبتهم في كسب المال وحصد حقوقهم والطرفين يسعوا للحل".

وأردف فينجادا: "الزمالك لم يطلب مني الوساطة أو أكون المنوط بحل هذه المشكلة، ولكن تصرفي جاء كصديق وكمدرب للفريق في وقت سابق، ودوري الاقتراح على الطرفين".

واختتم: "سمعت بعض الإعلاميين يؤكدون أن فيتوريا تدخل أيضًا لحل المشكلة، ولكن مدرب منتخب مصر لم يتواصل معي أو يتحدث معي حول هذه الأزمة".