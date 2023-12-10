حلمي النمنم يكشف سر عدم الإنجاز في ملف تجديد الخطاب الديني

كشف حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، سر عدم الإنجاز في ملف تجديد الخطاب الديني، رغم إلحاح الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الملف.

وقال "النمنم"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك أطرافًا تتخوف من الجماعات المتشددة ويوجد تيار يرى أنه لا يجب أن نقطع الشعرة مع التيارات المتشددة مثل أن تهاجم سيد قطب، ولكن لا تهاجم حسن البنا.

وأشار وزير الثقافة الأسبق، إلى أن هذا التيار موجود بالبلد ولابد من الحوار معه والوصول لصيغة ما لأننا نرى التحديات في العالم ولابد أن نكون على قدر هذه التحديات.