اتحاد الغرف التجارية: نناشد 5 ملايين تاجر المشاركة في الانتخابات الرئاسية

ناشد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الخمسة مليون تاجر وصانع ومؤدى الخدمات من منتسبى الغرف التجارية فى كافة ربوع مصر بالتوجه لادلاء بصوتهم فى الانتخابات الرئاسية وذلك بالتناوب خلال ايام الانتخابات لاكثر من 18 مليون من شركائهم من العاملين، سواعد مصر الأوفياء، ليشاركوا مع أسرهم فى الانتخابات لنفتح جميعا صفحة جديدة من تاريخ مصر من اجل مستقبل افضل لابنائنا.

وتكررت تلك المناشدة خلال مؤتمرات شعبية جمعت الالاف من منتسبى الغرف قام بها رؤساء واعضاء مجالس ادارات الغرف التجارية بكافة محافظات مصر تاكيدا لمضى مصر قدما فى خارطة الطريق، ترسيخا للديموقراطية التى نصبوا اليها جميعا من خلال مؤسساتنا المنتخبة.

وأكد أحمد الوكيل أن خروج الملايين من ابناء مصر الاوفياء لانتخاب رئيسا للجمهورية، سيضع الاساس القوى لمستقبل مصر، ليس فقط المستقبل السياسى، ولكن وهو الاهم، مستقبل مصر الاقتصادى من خلال إصلاحات مالية ونقدية وهيكلية، لتعود الاستثمارات والسياحة افضل مما كانت، لتخلق فرص عمل كريمة للمواطن المصرى فى بلده.

وأوضح الوكيل أن كافة الهيئات الدولية والعلمية الراصدة للموقف فى مصر قد اكدت ان عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى مشروطة بنتائج الانتخابات من ناحية عدد المشاركين والذى سيؤكد عودة الاستقرار الى مصر وهو الشرط الاساسى لتلك الثقة.

وأضاف أنه كما يحارب اخوتنا وابنائنا من قواتنا المسلحة والشرطة، ببطولة لتطهير أرض مصر الغالية من العناصر الإرهابية، أعداء الحياة، فالقطاع الخاص هو الذى يقود الحرب الواجبة لنزع الارهاب من جذوره، بنشره للتنمية والنماء وخلق فرص عمل كريمة فى كافة ربوع مصر.

تلك الحرب التى قادتها الغرف التجارية واتحادها العام، خلال السنوات الماضية، بالحفاظ على اسواقنا التصديرية وتنميتها، وجذب الاستثمارات من خلال تحسين مناخ اداء الاعمال، بثورة تشريعية واجرائية، فى شراكة تامة مع الحكومات المتعاقبة، ليقوم أكثر من 5 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، منتسبى الغرف، ابناء مصر الاوفياء، دعامة الاقتصاد، بتحقيق اكثر من 86% من نتاج مصر المحلى الاجمالى، وخلق اكثر من 82% من فرص العمل لابنائنا.

وأضاف الوكيل أن الاتحاد يرصد بانتظام وضع اقتصاد مصر ورؤى العالم له، لذا فقد وضع وثيقة لدستور اقتصادي، حللت الوضع القائم ورسمت خارطة لطريق اقتصادي للمستقبل وهو ما لم ينبني فقط على نتاج مؤتمرات وندوات ولقاءات، ولكن أيضاً على استبيانات وجماعات تركيز من كافة القطاعات واستطلاعات لجمهور المنتجين ومقدمي الخدمات والمستهلكين، والتى سنعمل جاهدين مع رئيسنا المنتخب باذن الله على تنفيذها من اجل مستقبل مشرق لابناء مصر الاوفياء وتحقيق احلام وطموحات شعب مصر.